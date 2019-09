Ritrovato il 63enne lucano smarritosi a Napoli L’uomo, residente in Basilicata, si era smarrito tra la folla nella chiesa di S. Chiara

Un uomo di 63 anni, a Napoli per sottoporsi ad alcuni esami clinici, è stato ritrovato dai Carabinieri dopo essersi smarrito tra la folla nella chiesa di S. Chiara. Il 63enne, che risiede a Senise, in provincia di Potenza, era stato perso di vista dalla sorella e da altri familiari domenica mattina, poco dopo le 11.

Dopo averlo cercato nella zona del Centro storico i familiari si sono rivolti ai Carabinieri per denunciarne la scomparsa. L’uomo è stato notato da un carabiniere fuori servizio mentre camminava in stato confusionale in piazza Bovio. Il militare lo ha fatto salire sulla propria auto e lo ha condotto alla stazione dei carabinieri di San Giuseppe, dove è stato affidato ai familiari.