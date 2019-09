Sant’Antimo: aggredita dottoressa del 118 Due uomini hanno preteso di salire sull’ambulanza con il loro parente ferito. Al rifiuto hanno reagito von violenza e minacce.

Ancora un episodio di violenza nei confronti di un operatore sanitario. Questa volta è accaduto a Sant’Antimo.

Un uomo di 43 anni ed uno di 35, entrambi già denunciati in passato, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un 18enne ferito in un incidente stradale. I due hanno preteso di salire a bordo per accompagnare il loro parente in Ospedale.

La dottoressa, nel rispetto delle regole e del protocollo, si è rifiutata di farli salire a bordo. A quel punto il più giovane ha afferrato il braccio della dottoressa, sbattendola a terra.

Intanto il 43enne ha minacciato la donna di pesanti ritorsioni fino ad obbligarla a farlo salire sull’ambulanza.

Il medico del 118 è stato medicato per contusioni al ginocchio ed alla spalla. I due sono stati denunciati dai Carabinieri per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Un episodio che rende ancora più allarmante la situazione di paura e pericolo che i medici e gli operatori sanitari in generale sono costretti a vivere.