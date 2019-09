Picchia il padre e lo minaccia con un cavatappi per 800 euro L’aggressore, Antonio Palumbo di 47 anni, è stato arrestato per estorsione.

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena sono intervenuti ieri mattina in via San Gennaro dei Poveri a seguito di una segnalazione di aggressione in un bar della zona.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo aveva aggredito il padre minacciandolo con un cavatappi. Il figlio voleva estorcere al genitore la somma di 800 euro. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato, a poca distanza dal luogo dell'aggressione, l'autore della violenza, ovvero Antonio Palumbo, 47enne napoletano, che è stato arrestato per tentata estorsione.