Torre del Greco: giovane ferito in una sparatoria Ieri sera alle 19.30 vicino alla fermata della Circumvesuviana un 25enne è stato colpito

È ancora mistero sul ferimento di un ragazzo di 25 anni avvenuto ieri sera in via del Monte, a Torre del Greco. Il 25enne è stato centrato da un colpo di pistola verso le 19:30 nelle vicinanze della fermata della Circumvesuviana. Il proiettile ha raggiunto la gamba del giovane che, dopo essersi trascinato per alcune centinaia di metri, è stato soccorso da alcuni passanti e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma che hanno effettuato i rilievi del caso.