Pozzuoli: rogo divampato da fuochi d’artificio La proprietaria di un locale che aveva preparato lo spettacolo pirotecnico è stata denunciata

Uno spettacolo pirotecnico per festeggiare gli ospiti del suo locale che invece finisce in un incendio che ha bruciato in breve tempo circa due ettari di terreno. È accaduto a Pozzuoli, una donna di 48 anni, incensurata, proprietaria di un ristorante, è stata denunciata per incendio colposo e accensione ed esplosioni pericolose.

L’incendio è stato domato prima che diventasse pericoloso per le abitazione della zona grazie all’intervento di un elicottero del centro operativo territoriale della regione e dei vigili del fuoco di Napolie Pozzuoli.