De Laurentiis: "Siamo pronti alla ricostruzione totale" Il presidente chiede pazienza per l'allenatore: "Non siamo ancora pronti. Aspettiamo il nuovo ds"

"Vi aspettate tante novità ma non vi posso dire niente". Non si sbilancia Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazioni dei due ritiri congiunti in Trentino e in Abruzzo. "Oggi parleremo del Trentino e dell'Abruzzo. Poi entro il 31 maggio faremo una conferenza che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando" ha ammesso il patron nella splendida location di Palazzo Petrucci a Posillipo. "Capisco che siete ghiotti di notizie ma non ci sono e quindi non ve le posso dare. Oggi io purtroppo non vi posso dare notizie. La notizia è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che spero si possa palesare al più presto per fare acquisti e cessioni".

"Stiamo ripartendo con una ricostruzione totale. Quindi, le ricostruzioni totali non possono non considerare la temporalità. Bisogna investire bene e non avere fretta. Quando uno inizio un nuovo ciclo e un nuovo percorso tutto può avvenire". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione dei due ritiri del Napoli a Dimaro-Folgarida e a Castel di Sangro. "Sapevo perfettamente che quest'annata non sarebbe andata con successo. Lo dissi anche che non avremmo lottato per lo scudetto. Era nell'aria. Io ho accettato di vivere lo scudetto e di vivere anche questa misera annata che, però, serve anche per capire".