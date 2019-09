Torre del Greco: non si ferma all’alt, trasportava rifiuti Un 47enne è stato inseguito e arrestato

Un 47enne di Ercolano ha forzato un posto di blocco non fermandosi allo stop dei carabinieri. L’uomo, che trasportava dei rifiuti destinati allo smaltimento illecito, è stato arrestato a Torre del Greco con l'accusa di resistenza, ricettazione e smaltimento illecito e non autorizzato di rifiuti. Nel corso di un servizio su strada, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno imposto l'alt al 47enne che, a bordo del suo furgone, trasportava rifiuti destinati allo smaltimento illegale e altro materiale di provenienza illecita. Ha provato la fuga, poi, dopo un breve inseguimento,ha abbandonato il furgone e ha continuato la corsa a piedi. Bloccato, e stato arrestato ed è in attesa di giudizio con rito direttissimo.