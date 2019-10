Malata di cancro si lancia sotto il treno Aveva ancora attaccato alla pancia il drenaggio della chemio e la parrucca

Quando sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia ferroviara la donna aveva ancora attaccato alla pancia il drenaggio della chemioterapia e sul capo una parrucca. Ha voluto mettere fine alla sua sofferenza nel modo più atroce, buttandosi sotto un treno. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi. La donna che ieri è stata investita nella stazione di Casoria - Afragola da un treno proveniente da Villa Literno e diretto a Napoli si è suicidata. Una notizia che ha scosso parecchio la comunità di Casoria, paese in cui la donna, 50 anni, viveva. Combatteva da tempo contro un tumore. Quando si è lanciata il treno non andava a forte velocità, ma le ha comunque tranciato una gamba e la donna è morta dissanguata.