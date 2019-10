Tragedia al mercato: 62enne muore travolta da un furgone Colpita da uno dei venditori mentre faceva retromarcia

Tragedia a Quarto, dove una donna di 62anni è stata investita e uccisa all'apertura del mercato settimanale. La donna è stata centrata in pieno da un furgone di uno degli espositori, che procedendo in retromarcia per posizionarsi nello stallo assegnato non ha visto la donna e l'ha travolta. Immediate sono state le cure dei presenti che hanno prontamente chiamato il 118: ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno avviato i rilievi e le indagini, mentre il corpo della donna è stato trasferito al Policlinico di napoli per l'Autopsia. Sotto sequestro l'area del mercato e il mezzo che ha investito la donna.