Paura in piazza: bomba a mano lasciata tra la folla Due persone ferite dalle schegge, ordigno lasciato da un uomo

Prende una bomba a mano, la porta in strada, toglie la spoletta e la abbandona in piazza. E' l'assurdo caso accaduto a Torre Annunziata, in Piazza Imbriani, poco distante dalla stazione centrale: la bomba priva di sicura era proprio in piazza, a disposizione di tutti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il responsabile è stato subito individuato e portato in commissariato per spiegare il suo assurdo gesto. L'ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri: le schegge però, hanno comunque ragggiunto alcune persone presenti, ferendole lievemente e rompendo il finestrino di un'auto parcheggiata nella zona.