Scomparso da Casoria, Cosimo ritrovato morto a Firenze Il 39enne napoletano era senza vita nei pressi della stazione. Sospetta overdose

Cosimo Troncone era scomparso da Casoria lo scorso 17 ottobre. Del suo caso si è occupato anche la nota trasmissione "Chi l'ha visto?". Dopo due settimane purtroppo si concludono nel peggiore dei modi le ricerche del 39enne partenopeo. Secondo quanto riporta il quotidiano "la Nazione" l'uomo è stato trovato morto nei pressi della stazione di Firenze, in via Cennini, poco distante da piazza Adua, intorno all'ora di pranzo di ieri. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno provato a rianimarlo. Lo hanno anche trasportato a Careggi ma in ospedale non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Stando a un primo esame del corpo secondo i sanitari Cosimo Troncone veva assunto sostanze stupefacenti, ma tutte le ipotesi sul decesso sono al momento sul tavolo e solo l'autopsia potrà stabilire la causa della morte.

Il 17 ottobre intorno alle 8.00, sua madre lo aveva accompagnato alla stazione di Casoria dove Cosimo doveva prendere una treno per Milano. Da quel giorno non si avevano più sue notizie. Il telefono risultava spento. La madre aveva raccontato che Cosimo stava attraversando un momento difficile e tmeva per la sua incolumità. Sul caso indaga la polizia.