Tragedia nella notte: Maria muore a 17 anni Sette i giovani feriti: è grave anche il fratello della vittima

Tragedia nella notte in provincia di Napoli: una ragazzina di 17 anni, Maria Pecorella, è morta in uno scontro frontale tra due auto verificatosi ad Arzano, in corso Salvatore D'Amato. I carabinieri di Casoria stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto: Maria viaggiava a bordo di una delle due vetture. Anche suo fratello maggiore è rimasto gravemente ferite. Il bilancio è pesantissimo.

A bordo delle due auto c'erano otto giovani, di cui due minorenni: la 17enne, trasportata in ospedale, non ce l'ha però fatta ed è arrivata già senza vita. Gli altri sette ragazzi feriti sono stati invece trasportati negli ospedali di Napoli (Cardarelli), Frattamaggiore, Giugliano e Acerra.

Lo scontro frontale ha coinvolto una Mercedes e una Lancia Musa, condotte rispettivamente da un 25enne e da un 19enne. I giovani alla guida sono stati ricoverati con prognosi riservata: in ospedale con ferite gravi anche altri quattro passeggeri. La scuola calcio Fenix Arzano ha postato su Facebook il cordoglio per la scomparsa della giovane, figlia di uno degli allenatori della scuola stessa. «Grave lutto in casa FENIX - si legge nel post -Con grande dolore e sgomento il presidente dichiara lo stato di lutto per tutta la scuola calcio e la conseguente sospensione di tutte le attività per la grave perdita della piccola Maria Pecorella, tutta la società il presidente i direttori allenatori e staff tecnico si stringe al dolore della famiglia del nostro amato mister Pecorella per la perdita della amata figlia. Il Presidente Cifinelli».