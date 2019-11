Procida isolata dal maltempo Nessuna partenza e nessun arrivo a causa dello scirocco. Ischia collegata con una sola nave

Blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida è una sola nave per Ischia da Pozzuoli. Queste le conseguenze del forte maltempo di queste ore.

Da questa mattina dalla più piccola delle isole del Golfo è impossibile partire o arrivare per gli effetti del fortissimo vento di scirocco, causa dell'isolamento ieri di Capri, che ha soffiato da ieri sera bloccando agli ormeggi navi ed aliscafi. Situazione non dissimile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli ma che si prevede possa continuare ad operare sino ad oggi pomeriggio mentre è del tutto sospesa l'attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida invece si spera in una ripresa dei collegamenti in tarda mattinata, con la prima nave che dovrebbe arrivare da Ischia e ripartire per Pozzuoli per mezzogiorno.