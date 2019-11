Incredibile: sulla piazzola di sosta c'è una barca abbandonata Tra i rifiuti hanno lasciato una barca con il carrello: sequestrata dalla polizia

Che nelle piazzole di sosta si trovino ormai rifiuti di ogni tipo è una triste realtà, ma non una notizia eclatante. Sorprende invece che il rifiuto in questione non sia il classico sacchetto o il materiale di risulta o vecchie componenti d'arredo: no, nella piazzola di sosta stavolta ci hanno buttato una barca.

Una barca vera, trovata nella piazzola di sosta della Superstrada 7 Quater, nel Comune di Giugliano, trovata dalla polizia. La barca, in vetroresina, era adagiata su un carrello privo targa, telaio e col numero identificativo illeggibile, ed era ovviamente sprovvista di documenti e ormai in pessime condizioni.

La barca era stata abbandonata con lo scafo che arrivava quasi sulla carreggiata, creando quindi anche una situazione di pericolo per gli automobilisti che percorrevano l'arteria, essendo peraltro a scorrimento veloce.

Sia l'imbarcazione che il carrello sono stati sequestrati mentre sono in corso le indagini della polizia per risalire al proprietario e al responsabile del gesto.