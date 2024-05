Sorpresi con la droga in piazza Carlo III a Napoli: due arresti Le manette sono scattate ai polsi di un uomo e una donna

Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, nel transitare in via Argento all’angolo con via Mazzocchi, hanno notato una coppia a bordo di un’auto la cui passeggera ha consegnato, in cambio di denaro, qualcosa ad un uomo fermo a bordo di uno scooter; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i due trovandoli in possesso di 2 involucri di cocaina, 2 telefoni cellulari e di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, i due indagati, un 46enne ed una 29enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

E a Torre Annunziata: scoperta droga in due garage

Gli agenti del commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, con il supporto delle unità cinofile, hanno controllato in via Melito a Torre Annunziata i garage di un parco rinvenendo in due di essi alcune buste contenenti marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, due involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e due bilancini di precisione.