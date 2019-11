Torre Annunziata: scoperto deposito di ordigni esplosivi In uno scantinato un 53enne nascondeva 30 spolette per innesco e 400 grammi di polvere da sparo

Uno scantinato trasformato in un vero e proprio deposito di materiale per fabbricare ordigni esplosivi. È questo che hanno scoperto i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Torre Annunziata. Il proprietario del locale è un 53enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Fondamentali sono state anche le Unità cinofile che hanno facilitato il ritrovamento di 30 spolette utilizzate per gli inneschi, 400 grammi di polvere da sparo e vario materiale in carta e cartone utile a preparare gli involucri delle bombe. Il tutto era appunto nello scantinato del 53enne, denunciato per detenzione illecita e omessa denuncia di materiale esplodente.