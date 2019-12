Arrestato un altro affiliato del clan Mauro della Sanità Biagio D’Alterio era sfuggito alla vasta operazione Stella Nera, è stato trovato a Giugliano

Biagio D’Alterio, 52enne ritenuto affiliato al clan Mauro, era riuscito a sfuggire alla vasta operazione “Stella Nera” che lo scorso 26 novembre aveva smantellato con 19 arresti il sodalizio criminale che nel tempo era diventato egemone nella zona “dei Miracoli” al Rione Sanità, nel cuore di Napoli.

I carabinieri lo hanno trovato in un appartamento di Giugliano in Campania in compagnia di Francesco Belfiore, 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Anche Belfiore è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. L’uomo è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish suddivisi in 61 dosi che aveva nelle tasche, mentre nella sua vettura sono stati rinvenuti altri 105 grammi di marijuana, pronti per essere tagliati e smerciati. Belfiore dovrà dunque rispondere del reato di detenzione di droga a fini di spaccio.

D'Alterio è stato accompagnato al carcere di Secondigliano e dovrà rispondere di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata, porto e detenzione aggravata di arma comune da sparo e detenzione e cessione di sostanza stupefacente