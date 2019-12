Parcheggiatore abusivo col reddito di cittadinanza Nuovo caso scoperto dai carabinieri

Ancora un abusivo col reddito di cittadinanza. E’ accaduto ad Arzano, dove i carabinieri hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, incensurato, di 56 anni. L’uomo è stato fermato in via Zanardelli, nei pressi della Asl, e ha spiegato ai militari di essere incensurato e di fare quel lavoro per rimediare qualche soldo per la famiglia. Non ha detto però che percepiva già il reddito di cittadinanza: per lui sarà richiesta la revoca del beneficio economico. Nel caso in cui sarà scoperto di nuovo a svolgere il ruolo di parcheggiatore abusivo invece per lui scatterà la denuncia penale.