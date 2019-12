Writers contro passeggeri: metropolitana ferma due ore Un diverbio e poi i "writers" hanno invaso i binari: guasto anche alla funicolare

Ferma per oltre due ore e mezza la linea 1 della Metropolitana di Napoli, proprio nel giorno in cui si “testava” il servizio non stop per il Capodanno.

Lo stop per un “guasto”, causato intorno alle 7 del mattino, da un gruppo di writer alla stazione di Chiaiano, sorpresi mentre disegnavano sul treno con la loro attrezzatura. I passeggeri li hanno redarguiti e ne è nato un diverbio. I writers hanno bloccato i binari ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la situazione alla calma e intanto la linea ha subito due ore di stop con i cancelli chiusi in tutte le stazioni.

Giornata nera per i trasporti visto che dalle 8 si è fermata anche la funicolare di Chiaia per un problema tecnico, con le corse che sono riprese alle 11.

Questa la nota Anm: “alle 6.25, il treno in arrivo nella stazione Frullone (quarto treno in uscita) veniva letteralmente assaltato da una quindicina di persone che vandalizzavano il treno con bombolette di vernice spray dopo aver prima oscurato le telecamere di banchina".



È stato Chiesto intervento immediato alla polizia. " Dopo alcuni minuti le persone si dileguavano lungo la linea verso colli aminei. È stata disposta l'interruzione del servizio ed è stato avvisato nuovamente il 113".



L'ispezione alla ricerca di persone in galleria è cominciata alle 8,10 e si è conclusa alle 9,15. Il servizio è stato ripristinato mezz'ora dopo”.