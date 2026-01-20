Sangiuliano (Fdi), 'in Regione si perde tempo in questioni di potere' L'ex ministro oggi consigliere regionale: "Litigano per le poltrone. Pessimo avvio"

"In Regione non si discute, come si dovrebbe, di riforme, di sviluppo e di crescita ma si perde tempo prezioso in questioni di potere. Da quello che sappiamo le lacerazioni interne al Pd continuano a bloccare il varo delle commissioni, strumento decisivo per il governo della Regione".

Lo sostiene il capogruppo di Fratelli d'Italia Gennaro Sangiuliano. "In particolare, senza la funzionalità della commissione Bilancio non è possibile effettuare passaggi decisivi alla vita dell'ente - spiega - Questo stato di cose sta provocando un danno ai cittadini campani che attendono risposte su questioni essenziali come la sanità e i trasporti. A breve chiederemo una commissione d'inchiesta sui trasporti per mettere a nudo il marcio di un sistema fallimentare. Domani chiederemo conto in consiglio di questo stato di cose che sta dando una pessima rappresentazione in avvio di consiliatura. Ci lamentiamo dell'astensionismo ma si fa di tutto per alimentare la sfiducia dei cittadini ".