Castellammare di Stabia: città delle bambine e dei bambini, altro passo avanti Il punto di vista dei più piccoli sui temi della città, spazi, diritti e qualità della vita

Un ulteriore passo avanti nel percorso della Città dei Bambini a Castellammare di Stabia. Dopo l’insediamento ufficiale del Consiglio delle Bambine e dei Bambini nella sala consiliare di Palazzo Farnese alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza, dell'assessore Annalisa Di Nuzzo e del presidente del consiglio comunale Roberto Elefante, i piccoli consiglieri si sono riuniti per il primo incontro operativo, segnando l’avvio concreto delle attività.

Un momento accolto con grande soddisfazione dal sindaco Luigi Vicinanza e dall’assessore all’Educazione, alle Pari Opportunità e all’Identità Stabiese, Annalisa Di Nuzzo, che sottolineano come il Consiglio rappresenti ormai una realtà viva e non soltanto un atto formale.

"Questo primo incontro operativo è la dimostrazione che il percorso della Città dei Bambini continua a crescere e a radicarsi a Castellammare di Stabia. Non ci siamo fermati all’insediamento simbolico in Aula Consiliare, ma abbiamo dato subito spazio all’ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva dei bambini che sabato 17 gennaio si sono incontrati al Rione San Marco per dare seguito alle loro attività. Ascoltare i bambini non è un gesto simbolico, ma un atto politico nel senso più alto del termine. Questo ulteriore passo avanti ci conferma che stiamo costruendo una Castellammare più inclusiva, partecipata e capace di pensare al futuro partendo dalle nuove generazioni" - dichiarano in una nota il sindaco Vicinanza e l'assessore Di Nuzzo.

Il consiglio delle bambine e dei bambini, composto da 22 alunni dei sei Istituti comprensivi cittadini, nasce all’interno del progetto internazionale “La Città dei Bambini” e ha l’obiettivo di offrire all’amministrazione comunale il punto di vista dei più piccoli sui temi della città, degli spazi, dei diritti e della qualità della vita.

Un percorso avviato già un anno fa e che ha visto la realizzazione di due momenti fondamentali per la comunità: la Giornata del Gioco (maggio 2025) e la Staffetta dei Diritti (ottobre 2025).