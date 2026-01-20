Scarpato: "Congratulazioni a Esposito, metterà in campo impegno e pragmatismo" Lo dichiara la vice segretaria di Azione

"Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Luigi Esposito per essere stato eletto Presidente del Consiglio comunale di Caivano.

Sono certa che metterà a disposizione tutta la sua determinazione e competenza per dare lustro all’ istituzione che rappresenta. E lo farà mantenendo vivo lo spirito di Azione orientato all’ascolto, al pragmatismo e alla risoluzione delle problematiche a stretto contatto con i cittadini".

Lo dichiara Francesca Scarpato, vice segretaria di Azione.

Il territorio ha bisogno di soluzioni concrete, Esposito e Azione saranno pronti ad affrontare questa sfida dopo l’ottimo risultato alle ultime elezioni amministrative, con Azione che si è rivelato il partito politico più votato ottenendo oltre l’11% delle preferenze".