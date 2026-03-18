Juve Stabia: 2-2 con il Palermo. Giornata gialloblu con lo Spezia Leone in apertura, Mosti per il punto in più e il secondo pareggio di fila

Finale di 2-2 al "Barbera" tra il Palermo e la Juve Stabia: prova di forza per le vespe contro i rosanero. Nel match al 9' Okoro vola verso l'area e viene fermato da Joronen: calcio di rigore per la Juve Stabia, trasformato al minuto 11 da Leone (1-0 ospite all'intervallo). Nella ripresa l'uscita di Confente porta ad un altro penalty, questa volta per il Palermo. Pari rosanero con Pohjanpalo a segno per l'1-1. Al 65' arriva il gol del sorpasso. Bani finalizza di petto per il 2-1 che sembra il passaggio chiave nella sfida. Juve Stabia con decisione alla ricerca del pari centrato al minuto 73: Mosti è ancora una volta determinante per il 2-2 che garantisce un ulteriore punto alla squadra di Abate.

Prezzi popolari per la prossima sfida

Sabato (ore 15) sarà sfida casalinga contro lo Spezia e il club di Castellammare ha indetto la giornata gialloblu. "La vendita dei biglietti non sarà effettuata al botteghino dello stadio Romeo Menti. La società chiama a raccolta tutti i propri sostenitori per colorare il Menti di gialloblù e spingere insieme le Vespe, e per l’occasione, ha deciso di adottare prezzi popolari. - si legge nella nota della Juve Stabia. - Special sale: per gli abbonati della stagione 2025/26, presentando documento di riconoscimento in corso di validità, abbonamento stagione sportiva 2025-2026 e biglietto della gara Juve Stabia-Spezia, è previsto uno sconto del 50 per cento su tutti i prodotti disponibili allo store della Juve Stabia". Altri dettagli sul sito ufficiale della società di Castellammare.