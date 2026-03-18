Federico II, studenti in massa al dibattito sul referendum sulla giustizia A Napoli centinaia di giovani per confronto tra Giuseppe Conte e Gennaro Sangiuliano

Grande affluenza di studenti all’Università Federico II di Napoli per il dibattito pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. Centinaia di ragazzi si sono radunati nei corridoi e sulle scale dell’ateneo nel tentativo di assistere all’incontro che vede protagonisti esponenti politici di primo piano. Tra gli ospiti del confronto figurano il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e Gennaro Sangiuliano, ex ministro e attuale capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della Campania.

Ateneo preso d’assalto dagli studenti

L’elevato numero di partecipanti ha rapidamente saturato gli spazi destinati all’evento. Molti studenti si sono fermati nei corridoi e nelle aree di ingresso nella speranza di trovare posto per assistere al dibattito. Per gestire la grande partecipazione, l’Università Federico II ha deciso di predisporre un’ulteriore aula dove sarà possibile seguire l’incontro in collegamento.

Il confronto sul referendum sulla giustizia

Il dibattito è dedicato alle ragioni del “sì” e del “no” al referendum sulla riforma della giustizia, tema che nelle ultime settimane sta animando il confronto politico nazionale. L’incontro mette a confronto posizioni differenti rappresentate da Giuseppe Conte, leader del M5S, e da Gennaro Sangiuliano, esponente di primo piano del centrodestra campano.

Diretta streaming per l’evento

Per consentire a un numero maggiore di studenti di assistere al confronto, l’ateneo ha organizzato anche una diretta streaming dell’iniziativa. La scelta è stata adottata dopo l’afflusso superiore alle attese registrato già nelle prime fasi dell’evento, segno di un forte interesse degli studenti universitari per il tema della riforma della giustizia e per il confronto politico.