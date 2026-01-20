Sorrento, maglie consegnate ai propri tifosi: c'è l'indagine della Procura Figc L'episodio al termine del match perso contro il Trapani

La Procura Federale ha aperto un fascicolo per quanto accaduto nel finale di Trapani-Sorrento. Come si evince dal comunicato diramato in giornata il Giudice sportivo ha provveduto a trasmettere gli atti alla Procura Federale per ricostruire l'episodio avvenuto dopo il triplice fischio. In particolare la squadra costiera, uscita sconfitta 4-0 dal "Provinciale", è stata richiamata dai propri tifosi sotto il settore ospiti. A quel punto, come riportato dal giudice sportivo, i calciatori rossoneri hanno "consegnato la maglia" ai propri tifosi. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale che, adesso, effettuerà tutti gli accertamenti per identificare i "soggetti autori delle condotte" e valutare la rilevanza dell'episodio.

Nel corso della gara, tra l'altro, c'era stato anche un altro episodio che è finito nel comunicato del Giudice sportivo. Il Trapani, infatti, è stato punito con una multa di 2mila euro e con la chiusura della propria curva per un turno in quanto al 16' del primo tempo i tifosi siciliani - in forma di contestazione verso la proprietà - hanno lanciato dieci petardi sul terreno di gioco, provocando la sospensione della partita per 9 minuti.