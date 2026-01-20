Tradizionale Pranzo Uefa, il Napoli omaggia il Copenhagen

Le dirigenze di FC Copenhagen e SSC Napoli, nel giorno della sfida valida per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si sono incontrate in occasione del tradizionale pranzo UEFA, svoltosi presso Geranium, premiato come miglior ristorante al mondo nel 2022, all’interno dello stadio Parken di Copenhagen.
All’incontro hanno partecipato le delegazioni ufficiali dei due Club, guidate dal proprietario del FC Copenhagen Lars Seier e da Valentina De Laurentiis per SSC Napoli. Presente anche il delegato UEFA Rainer Koch, insieme all’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca Giuliana del Papa.
Nel corso dell’incontro, SSC Napoli ha omaggiato la delegazione ospitante con “Lottare per vincere”, opera realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.