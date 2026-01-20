a napoli imbrattata la targa della sede di fratelli d italia

È stata imbrattata questa mattina la targa che indica la sede del Coordinamento cittadino, provinciale e regionale di Fratelli d'Italia, in corso Umberto a Napoli.
A darne notizia è il dirigente cittadino del partito di Giorgia Meloni, Giovanni Bellerè.
«Si tratta di un gesto vigliacco - dichiara Bellerè - che testimonia ancora una volta un clima di odio politico. Auspichiamo un abbassamento dei toni e il rispetto del confronto democratico».
Su indicazione del commissario cittadino, il senatore Sergio Rastrelli, è stato presentato un esposto alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini.