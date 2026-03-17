Prende forma la Napoli - Bari: arrivo primo tratto tra Cancello e Frasso Attivati i primi 16,5 chilometri

Prende forma in Campania la nuova linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari con l’attivazione del primo tratto operativo lungo 16,5 chilometri tra Cancello e Dugenta/Frasso Telesino, al confine tra le province di Caserta e Benevento.

L’intervento, realizzato dopo il completamento dei lavori per il secondo binario e costato complessivamente 365 milioni di euro, rappresenta il primo dei sette lotti previsti in Campania per la nuova infrastruttura, che comporterà un investimento totale superiore ai 6 miliardi di euro. L’obiettivo è garantire collegamenti ferroviari più rapidi e diretti tra Napoli e Bari, con un risparmio di tempo stimato in alcune decine di minuti per i viaggiatori.

Il nuovo tracciato comprende la galleria del Monte Aglio, lunga circa quattro chilometri, e tre chilometri di viadotti. L’opera è stata realizzata in parte in affiancamento alla linea storica e in parte in variante, soluzione tecnica che consentirà ai convogli più veloci di raggiungere una velocità massima di 180 chilometri orari.

Alla costruzione del lotto hanno lavorato mediamente oltre cento aziende e circa 400 addetti, in larga parte provenienti dal territorio, con ricadute significative anche sul piano occupazionale e sull’indotto locale.

L’intervento prevede anche la realizzazione delle nuove stazioni di Valle di Maddaloni e Dugenta/Frasso Telesino, nodi destinati a migliorare l’accessibilità ferroviaria delle aree interne e a rafforzare il sistema della mobilità regionale.

In parallelo, procede verso il completamento il primo lotto della variante Napoli-Cancello, lunga 15,5 chilometri e dal costo di 478 milioni di euro. L’opera, già realizzata al 90%, collegherà la nuova linea allo snodo ferroviario di Stazione di Napoli Afragola, integrando l’alta capacità con la rete regionale. L’attivazione è prevista entro il prossimo mese di giugno.