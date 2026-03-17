Referendum, Schlein rilancia il "No" da Napoli La segretaria Pd dall'appuntamento alla Stazione marittima

"Siamo impegnati per fermare una riforma dannosa per i diritti dei cittadini, che non migliora i diritti dei cittadini, e questo lo dice persino il ministro Nordio".

Tappa napoletana di Elly Schlein a sostegno della campagna "Vota No per difendere la Costituzione" in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

"A me spiace che la destra non abbia voluto raccogliere l'appello di alto profilo che è arrivato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella” dalla Stazione Marittima di Napoli la segretaria del Pd rilancia "Questa riforma non accelera i processi, non stabilizza i 12mila precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa da giugno, ma è una riforma che spacca e sorteggia il Csm, e in questo modo indebolisce l'indipendenza dei giudici. Indipendenza che non tutela i giudici ma tutti i cittadini e le cittadine, soprattutto quelli che da soli non hanno i soldi e il potere per cavarsela comunque".

"Non è che la giustizia non si possa migliorare ma non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo, che pare essere l'unica vera argomentazione di questi ministri che lo dicono pure ad alta voce", ha aggiunto Schlein.

La segretaria ha quindi richiamato le dichiarazioni della Bartolozzi. "L'altro giorno ricorderete quando la dottoressa Bartolozzi ha detto votate sì per toglierci di mezzo la magistratura che è un plotone di esecuzione. Non si è scusata, non si è dimessa, è ancora al suo posto e ha messo una toppa peggiore del buco, dicendo 'io mi riferivo solo a una parte della magistratura - ha incalzato Schlein -. Ecco, evidentemente al governo c'è chi pensa che il governo possa scegliere chi fa il giudice e chi no, magari a seconda che piacciano o meno le decisioni che questi giudici prendano".

Invece, ha proseguito Schlein, i "nostri costituenti hanno voluto fissare un principio nella nostra Costituzione che è quello della separazione dei poteri, ed è quello che tutela tutti i cittadini". "Ogni potere, anche di quello di chi governa, deve incontrare un limite adeguato - ha sottolineato Schlein -. Per noi in democrazia anche chi governa deve essere sottoposto a un controllo di legalita. Quindi noi voteremo convintamente 'no' per difendere la nostra Costituzione".

