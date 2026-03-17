Il Cagliari in ritiro in vista del Napoli La sconfitta col Pisa spinge i sardi alla "clausura"

Il Cagliari ha deciso di anticipare il ritiro in vista della delicata sfida contro il Napoli, in programma venerdì alle 18.30 alla Unipol Domus. Dopo la sconfitta con il Pisa, la proposta di stringere i ranghi è partita direttamente dalla squadra ed è stata condivisa da allenatore e società.

L’obiettivo è quello di ritrovare compattezza e concentrazione in vista del confronto casalingo con gli azzurri, in un momento chiave della stagione.

La “clausura” scatterà già domani. Dopo l’allenamento mattutino, i calciatori avranno qualche ora di libertà, ma dovranno rientrare ad Assemini per la cena. Da quel momento la squadra resterà al centro sportivo fino al trasferimento allo stadio il giorno della partita. Una scelta che anticipa di circa un giorno la consueta tabella di marcia pre-gara.

Per quanto riguarda l’infermeria, a parte Belotti, Felici e Idrissi, il resto del gruppo si sta allenando regolarmente. L’unico ancora indietro è Borrelli, fermo al lavoro personalizzato: per l’attaccante il rientro è previsto dopo la sosta.

Buone notizie invece per Mina e Deiola, entrambi regolarmente in gruppo e pronti per la sfida contro i partenopei.