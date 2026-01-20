Napoli, taxi del sorriso per portare piccoli pazienti a fare chemioterapie Oltre l'Orizzonte Aps lancia raccolta fondi

Un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono andare in ospedale per la chemioterapia. È questo il nuovo progetto dell'associazione napoletana Oltre l'Orizzonte Aps che ha lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di un'auto pensata per accompagnare, ma anche per accogliere e far sorridere, i bambini verso l'appuntamento con la cura in modo più sereno, offrendo alle famiglie un sostegno concreto nel percorso di terapia. "È una sfida per noi, un progetto sicuramente ambizioso che può essere molto utile alle famiglie".

Così Valeria Feola, vicepresidente di Oltre l'Orizzonte Aps che aggiunge: "L'idea è nata perché vivendo ogni giorno a contatto con le persone abbiamo modo di osservare e ascoltare le difficoltà delle famiglie quando devono accompagnare i bambini nelle varie fasi di un percorso difficile e molto triste. Da qui il nostro desiderio di intervenire anche nella drammaticità di quel momento, cercando di portare calore, distrazione e leggerezza per quanto possibile, con la presenza di mascotte, musiche e giochi che possano aiutare i piccoli e i loro genitori, regalando un sorriso e facendoli sentire meno soli".

I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare il veicolo, allestirlo in modo adeguato e sicuro, renderlo riconoscibile e accogliente e avviare un servizio completamente gratuito. Anche qualora l'obiettivo economico non venisse raggiunto nella sua interezza, ogni donazione sarà comunque destinata al progetto in modo trasparente e proporzionato. Oltre l'Orizzonte si impegna a utilizzare i fondi esclusivamente per questo progetto e a condividere aggiornamenti sul suo sviluppo, nel rispetto della privacy dei bambini e delle famiglie coinvolte.

Dopo aver iniziato a ottobre una collaborazione con La brigata solidale nell'ambito di un progetto per i senzatetto e successivamente aver effettuato una donazione destinata al supporto del reparto di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Santobono Pausilipon per il progetto A Francesco Pio Angelico, Oltre l'Orizzonte si impegna in questa nuova iniziativa sempre nel rispetto dei propri obiettivi: supporto ai bambini ospedalizzati e vicinanza alle fragilità di chi non riesce ad arrivare o non può fare, restituendo dignità, ascolto e presenza. La raccolta fondi è attiva al link: https://www.gofundme.com/f/trasformiamo-il-viaggio-della-cura-in-u n-sorriso