Napoli: rapinate due guardie giurate del San Gennaro I rapinatori hanno sottratto le pistole agli agenti e sono fuggiti

Due guardie giurate della vigilanza privata di turno presso il presidio ospedaliero territorio San Gennaro di Napoli sono state rapinate. Ai due agenti sono state sottratte le pistole da due persone incappucciate che poi sono fuggite.

Sull’accaduto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto giudicando l’episodio “molto grave. Un episodio che mette in evidenza l'elevato tasso di criminalità che vi è in città. Si deve correre ai ripari perché Napoli deve diventare molto più sicura, soprattutto per chi svolge il proprio lavoro. Per questo va la mia massima solidarietà alle guardie giurate vigliaccamente aggredite e rapinate. Chiedo alle forze di Polizia di proseguire nelle indagini e alla cittadinanza di collaborare ad esse. Il crimine non può vincere" ha concluso l'esponente dei Verdi.