Napoli: la Polizia denuncia un 27enne per botti illegali Controlli serrati in Campania

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto alla vendita di botti illegali, hanno fermato in corso Secondigliano un’autovettura rinvenendo 30 ordigni esplodenti di illegale fabbricazione. Il materiale è stato consegnato per la messa in sicurezza al Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale. Nei guai un 27enne napoletano, che è stato denunciato per detenzione e trasporto abusivo di materiale esplodente.