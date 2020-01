Capodanno tra bambini che sparano e urla contro i pentiti Nei video le immagini choc di ragazzini con la pistola

La notte di San Silvestro c’è chi ha pensato bene di festeggiare sparando dai balconi con le pistole e un video che ormai è diventato virale, ha superato ogni limite. Le immagini infatti mostrano dei bambini in “fila”, come dice uno dei quattro, per sparare con la pistola. Un adulto con il giubbino rosso, da le istruzioni e arma i bambini. Nel video a quanto pare la pistola è caricata a salve o è una scaccia cani, vista l’assenza di rinculo e il fatto che la pistola è rivolta verso i palazzi difronte.

i Bambini si alternano e alla fine il più piccolo che neanche riesce a reggersi bene in piedi è aiutato dall’uomo nel mantenere la pistola e girandosi verso la telecamera dice “hai visto nonna ho sparato con la pistola vera”.

Un esempio assurdo e allarmante di come si possa confondere e deviare la vita anche dei più piccoli con atteggiamenti che in molte realtà sono normali e vengono accettati e perpetrati da molti.

Come se non bastasse a riempire le bacheche social ci ha pensato un altro video non meno scioccante del primo nel quale sembra essere riprodotta una delle sequenze di Gomarra. Nelle immagini infatti, un uomo che, alla mezzanotte della notte di San Silvestro, si fa filmare sta mettendo i proiettili nel caricatore di una pistola e ripete più volte “a facc re pentiti".

Il ragazzo invece che riprende, si mostra eccitato e incita il pistolero che invece continua dedico e imperterrito a ripetere “pienz a fa venì buon o video”.

Nelle immagini poi si vede anche un altro uomo dal palazzo adiacente sparare con una pistola. Entrambi gli uomini non sparano in aria ma verso la strada.

Il ragazzo che sta girando il video incita i due a continuare urlando “spar, spar”.

Una realtà quella che si può scoprire in molti video che girano in questi giorni sui social e sul web che, che spesso non viene raccontata nel quotidiano e della quale si rischia di dimenticarsi.