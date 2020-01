Napoli: 2 operai schiacciati da una gru Sono in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto tra i quartieri di Miano e Secondigliano

Un 2020 che si apre con l’ennesimo incidente sul lavoro nel quale sono stati coinvolti due operi che versano in gravissime condizioni.

I due operai sono rimasti schiacciati da una gru in via del Sabotino tra i quartieri di Miano e Secondigliano a Napoli. La dinamica dell’incidente non p ancora chiara, quello che si sa è che i due stavano svolgendo alcuni lavori in strada, quando una gru si è improvvisamente ribaltata finendo su alcuni box auto e ferendo i due operai che stavano lavorando all'interno del cestello. Uno dei due è ricoverato in Rianimazione, ma anche le condizioni del secondo appaiono molto serie anche se è cosciente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno effettuato tutti i rilievi. Spetterà a loro stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.