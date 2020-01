Torre del Greco: bimba di 3 anni ferita da un petardo Un 45enne è stato denunciato per aver gettato alcuni botti dal suo terrazzo

Stavano camminando quando sono stati colpiti da un petardo lanciato dal terrazzo di un appartamento di via Roma a Torre del Greco.

Un uomo ha denunciato l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato, riferendo che il petardo aveva ferito anche la figlia di tre anni, la moglie e la cognata, medicate al Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia.

Gli agenti hanno subito individuato l’appartamento dal quale erano stati sparati i petardi e in seguito ad una perquisizione hanno rivenuto sul terrazzo diverso materiale pirotecnico.

Un uomo di 45 anni è stato stato denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente e accensione e esplosione pericolosa. il materiale pirotecnico è stato sequestrato in quanto non detenuto in modo idoneo per la sicurezza pubblica.