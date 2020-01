Un uomo distrugge il pronto soccorso del Pellegrini Quarta aggressione ad un medico in 48 ore, cresce il panico negli ospedali

L’associazione ”Nessuno Tocchi Ippocatre” denuncia la quarta aggressione del 2020.

Dalla pagina Facebook si apprende infatti che “Intorno alle ore 12.00 presso il nosocomio partenopeo Pellegrini si presenta una persona, di sesso maschile, che accusava nausea e vomito. Viene giustamente classificato come codice verde e messo in attesa. Tale attesa, durata circa 20 minuti, scatena l’ira dell’energumeno che dapprima distrugge una barella e poi la porta d’ingresso del PS, il tutto contornato da una serie di urla e parolacce nei confronti del personale sanitario in servizio. Vengono chiamati i carabinieri ma il facinoroso fugge prima del loro arrivo. A quanto pare il “signore” godeva di sana e robusta costituzione ed il vomito non era poi così invalidante!”

Da quanto si è appreso l’uomo, un 34enne napoletano, è stato arrestato. Resta comunque un dato drammatico che sembra diventare sempre più preoccupante, quello in continua crescita delle aggressioni al personale sanitario.