Fa sparare i figli con la pistola. "Per me è un giocattolo" Il padre che ha fatto usare l'arma ai figli per Capodanno si giustifica: "Siamo famiglia onesta"

Ha fatto scalpore il video del padre che in un quartiere popolare di Casoria ha festeggiato il Capodanno mettendo la pistola, assolutamente vera, in mano ai figli, bambini piccoli, facendoli sparare dal balcone.

In tanti si sono scagliati contro la follia del gesto che avrebbe potuto provocare tragedie: dal ferimento o peggio degli stessi bambini nel maneggiare un'arma vera, al ferimento o peggio di altre persone.

Il padre tuttavia si è giustificato via Facebook, giudicando troppo pesante il trattamento ricevuto e gli insulti presi: “Buongiorno Per tutte le persone che si sono permesse Di dirmi parolacce ad insultarmi è vero Ho sbagliato a far sparare la pistola ai miei figli ma prima di aprire quelle bocche e parlare a vanvera cercate di conoscere prima le persone Noi siamo una famiglia onesta ripeto abbiamo commesso un errore fino a pochi giorni fa io la consideravo Come un giocattolo adesso ho capito la gravità della cosa Io non voglio più commentare perché già stiamo male per questa notizia divulgata così rapidamente vi auguro una buona giornata”