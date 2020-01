Ritrovato a Napoli un quadro rubato in una chiesa nel 1992 I carabinieri hanno riconsegnato il dipinto alla chiesa del Buon Consiglio di Ruffano, n provincia

Era stato rubato il 5 maggio del 1992 dalla chiesa del Buon Consiglio di Ruffano, in provincia di Lecce, il dipinto di autore ignoto raffigurante la 'Fuga dall'Egitto'. È stato ritrovato dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale in un negozio di antiquariato di Napoli e restituito al luogo di culto.

La restituzione dell'opera è avvenuta durante una cerimonia svoltasi nella chiesa del Buon Consiglio alla presenza del sindaco di Ruffano, Antonio Rocco Cavallo, del parroco, Nicola Santoro, del comandante della compagnia dei carabinieri di Casarano, Massimiliano Cosentini, del comandante del Nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, Giampaolo Brasili, del comandante della stazione dei Carabinieri di Ruffano, Daniele Luigi Tricarico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno consentito ai militari di individuare all'interno di una attivita' commerciale napoletana che opera nel settore dell'antiquariato delle opere che, per le loro caratteristiche iconografiche, potevano corrispondere a quelle rubate nei luoghi di culto. La prova definitiva è arrivata attraverso la comparazione del dipinto con le foto conservate nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal comando Carabinieri tutela patrimonio culturale.