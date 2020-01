14enne ridotto in fin di vita con una mazza da baseball E' stato picchiato alla testa a suo dire da un altro ragazzo, a lui sconosciuto

Preso a botte e ridotto in fin di vita da un ragazzo, che lo ha colpito con una mazza da baseball. La vittima dell'aggressione è un 14enne, chi l'ha aggredito ha su per giù la sua età, probabilmente, e da quel che ha riferito. Il pestaggio è accaduto in via Consolazione, una zona alle spalle di piazza Cavour, in pieno centro storico dunque. I carabinieri allertati da alcune segnalazioni hanno trovato un ragazzino colpito alla testa: portato in ospedale, al Cardarelli, perderà i sensi visto il trauma cranico e l'emorragia cerebrale. I medici sono riusciti a tamponare l'emorragia in maniera quasi miracolosa e ora l'adolescente è in prognosi riservata, ricoverato nel reparto di neurochirurgia: è fuori pericolo, per fortuna.

Restano da comprendere i contorni di un'aggressione che pare allucinante: lo stesso ragazzo ha riferito di essere stato preso a botte da un altro giovane, a lui sconosciuto, con una mazza da baseball. Non solo: chi ha chiamato la polizia e i carabinieri ha riferito anche di colpi di pistola, e in effetti dov'è stato trovato il ragazzo c'era anche un bossolo di pistola.