Abbattuto l’albero di Natale in Galleria Era scampato al solito furto ma a poche ore dalla rimozione i vandali sono entrati in azione

Quest’anno l’albero dei desideri di Natale della Galleria Umberto I di Napoli era scampato al solito furto prenatalizio. Era ancora lì ieri sera con i messaggi ironici di molti che avevano voluto affidare un proprio pensiero ai rami dell’abete cittadino.

Ma i vandali hanno aspettato la fine delle feste e, a poche ore dalla rimozione prevista per oggi, hanno abbattuto l’albero.

Antonio Barbaro da 35 anni installa il decoro natalizio nella Galleria che nel tempo è diventato famoso suo malgrado non solo per le letterine ma anche per la serie quasi ininterrotta di raid di alcuni vandali che lo rubavano.

Il promotore dell'iniziativa, che presiede il Centro commerciale della Galleria Umberto I, non si arrende: "Allestisco l'albero da 35 anni, nessun atto vandalico potrà farmi fare marcia indietro. I napoletani e i turisti che visitano la Galleria non possono non trovare un segno festoso e beneaugurante".