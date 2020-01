Napoli: lavori abusivi su un palazzo storico di via Toledo Gli operai stavano posizionando dei fari sulla facciata per un negozio di abbigliamento

Gli agenti dell'Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti per fermare l'installazione di due potenti fari a servizio di una boutique sulla facciata di un palazzo storico in via Toledo.

Gli agenti hanno sorpreso alcuni operai che posizionavano un faro per l'illuminazione sulla parete esterna del Palazzo Cirella Catalano Gonzaga, stabile di via Toledo sottoposto a vincolo storico culturale.

I vigili si sono dunque accorti che, sulla facciata del palazzo, era in corso l'installazione di due potenti fari di illuminazione a servizio di una boutique di abbigliamento mediante il posizionamento di supporti in ferro con la foratura della parete in più punti. Gli agenti hanno interrotto immediatamente le operazioni, identificando e diffidando gli esecutori e la committente che è stata denunciata per violazione della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio che, per le opere di qualunque genere eseguite su immobili storici, prevede una pena fino a un anno di reclusione e un'ammenda fino a 38mila euro.