Muoiono zia e nipote a distanza di poche ore Il sindaco: "Giorno molto triste"

Zia e nipote morte a poche ore l'una dall'altra a Torre del Greco. "Per noi è un giorno molto triste - afferma il sindaco, Giovanni Palomba -. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'intera amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. È un momento difficile per la nostra città, che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. È per questo che chiedo a ognuno di fare la propria parte con profonda responsabilità''. La zia aveva 75 anni, la nipote 46 ed erano già ricoverate in ospedale. Il paese è uno dei più colpiti dal coronavirus con 31 cittadini risultati positivi ai tamponi, di questi 20 sono stati ospedalizzati.