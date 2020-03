Contrabbando in quarantena: scatta il porta a porta La Finanza ha scoperto 3 contrabbandieri che consegnavano sigarette a domicilio

Il contrabbando di sigarette da vero business agile si adatta alle condizioni storiche e in questi giorni è scattata la consegna “porta a porta” delle 'bionde'.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha scoperto, infatti, tre contrabbandieri che consegnavano sigarette anche a domicilio.

In particolare, nel centro storico di Torre del Greco, è stata sorpresa una persona con precedenti specifici che, per ovviare alle restrizioni sugli spostamenti, recapitava pacchetti di tabacchi lavorati esteri presso le abitazioni dei propri clienti abituali, "reclusi" come tutti nelle proprie case.

Un altro venditore ambulante di sigarette - munito di mascherina chirurgica - è stato invece fermato per strada, sempre nel centro storico di Torre del Greco, mentre si avvicinava ad occasionali avventori, senza mantenere le prescritte distanze di sicurezza e offrendo in vendita le proprie sigarette. Il terzo contrabbandiere abituale, infine, è stato intercettato per le strade di Boscoreale, mentre cedeva pacchetti di sigarette di contrabbando ad un cliente, peraltro senza adottare alcuna cautela per scongiurare il rischio di diffusione del contagio, non essendo muniti entrambi di mascherina protettiva e omettendo di rispettare le prescritte distanze di sicurezza.

Uno dei tre contrabbandieri denunciati è risultato anche percettore di "reddito di cittadinanza"; pertanto è stato segnalato all'Inps.