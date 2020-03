Torre del Greco: salgono a 52 i contagiati, morto un 84enne Si contato 10 decessi per coronavirus nella città vesuviana

Con la morte di un 84enne salgono a 10 i decessi di persone contagiate da coronavirus a Torre del Greco. A dare la triste notizia è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, rendendo noti i dati trasmessi dall'Asl Napoli 3 Sud al Centro operativo comunale riunito in seduta permanente a palazzo Baronale.

Dal report fornito dal Coc, inoltre, si segnalano due nuovi casi di tampone positivo al Covid-19. Risultano dunque al momento 52 i cittadini positivi certificati dalle autorità sanitarie preposte. Di questi venti sono i soggetti ospedalizzati, mentre 32 risultano attualmente in isolamento fiduciario presso la loro abitazione.

''Continuiamo - dichiara il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba - a contrastare in prima linea e in tutte le forme consentite fenomeni di diffusione del contagio epidemiologico. È fondamentale, ancora in questa fase, restare a casa ed osservare in modo scrupoloso le disposizioni governative. Proseguiremo, inoltre, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, le attività di controllo e di monitoraggio del territorio''.