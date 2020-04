Isolato il reparto di medicina dell'ospedale: test in corso Virus sarebbe arrivato da una paziente con problemi ematologici. Sindaco: "Situazione molto grave"

Il reparto di Medicina dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stato isolato, per verifiche Covid 19 sul personale sanitario e sui pazienti. La notizia è stata ufficializzata nella notte dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.

Il virus si sarebbe esteso nel reparto in seguito al ricovero di una paziente con problemi ematologici, ma con febbre persistente, la quale ai primi tamponi sarebbe risultata negativa. La donna è stata poi trasferita all'ospedale del Mare, e qui il nuovo tampone è risultato positivo. Nel nosocomio puteolano sono risultati positivi ai tamponi cinque operatori sanitari e due pazienti. Si è in attesa dei test per almeno altre trenta persone tra sanitari e pazienti. "Quello che sta succedendo - commenta il sindaco - è è molto grave. Le persone hanno paura: mi hanno contattato i ricoverati, i loro parenti e il personale. L'Asl dovrà dare più di una risposta. Agirò a tutti i livelli istituzionali affinché sia fatta chiarezza".