Torre del Greco: contromano per evitare i controlli anti-covid Tenta di eludere un posto di blocco, i carabinieri lo hanno inseguito e arrestato

Un 40enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, per eludere uno dei posti di blocchi dei carabinieri nell’ambito dei controlli per contenere io contagio da cornovirus, si è infilato con l’auto contromano in una strada nei pressi di corso Umberto.

L’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento e arrestato dai militari della locale sezione Radiomobile che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ora il 40enne è sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio.