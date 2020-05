Casoria: bus della linea 182 preso a sassate Il conducente ha avvertito subito i carabinieri che sono intervenuti prontamente

Ancora un’azione vandalica ai danni di un bus dell’Anm. Questa volta ad essere bersaglio di una fitta sassaiola è stato il mezzo della linea 182 che attraversava via Vicinale Marrazzo frazione di Arpino di Casoria intorno alle 19:30.

Il conducente ha subito allertato i carabinieri che sono intervenuti sul posto attivando i rilievi del caso.

A denunciare l’episodio sono stati il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella e il Cordinatore Regionale aggiunto del trasporto pubblico locale Luca Possemato, per i quali "queste non possono considerarsi azioni vandaliche, ma vere e proprie azioni delinquenziali, che mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori e dell'utenza. Eppure i lavoratori di Anm insieme alle altre maestranze con forte senso di abnegazione stanno dando più del massimo anche in questo delicatissimo momento Covid-19 per garantire la mobilità e i servizi ai cittadini. Esprimiamo piena solidarietà al lavoratore auspicando che le indagini portino ad individuare i responsabili di tale azione incomprensibile”.