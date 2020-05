Corruzione: chiesto arresto per Cesaro e Pentangelo L’inchiesta sul commissariamento dell’area ex Cirio di Castellammare.

Una vera e propria svolta nell’inchiesta sul commissariamento dell’area ex Cirio di Castellammare di Stabia.

La Procura di Torre Annunziata ha ha emesso 9 ordinanze di di arresti domiciliari all’indirizzo fra gli altri dell’imprenditore Adolfo Greco (già ai domiciliari in una diversa indagine per presunte collusioni con la camorra) e dei parlamentari di Forza Italia Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo.

Ora sui due esponenti politici dovrà esprimersi i parlamentari, infatti l’esecuzione della misura è subordinata all autorizzazione del Parlamento.

L’indagine si concentra su fatti che risalgono al 2015. Pentangelo, all’epoca, era presidente della Provincia di Napoli. A lui è contestato di aver ricevuto un orologio Rolex in occasione dei suoi 50 anni.

Cesaro sarebbe invece indirettamente chiamatl in causa in un’intercettazione con riferimento a 10 mila euro in occasione di una campagna elettorale.