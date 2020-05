Scoperto sversamento illecito nelle acque di Punta Campanella L’uomo ha sversato sostanze chimiche e residui di prodotti edili "colorando" di bianco il mare

La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha individuato e denunciato un uomo che aveva sversato sostanze chimiche e residui di prodotti edili "colorando" di bianco il tratto di mare in località San Montano, a Massa Lubrense, nell'area marina protetta di Punta Campanella

I militari sono riusciti a risalire all’uomo anche attraverso le fotografie pubblicate su un social network che hanno confermato l'illecito sversamento.

Gli uomini della Guardia Costiera attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti e attraverso il recupero di documenti fotografici e non, sono riusciti a risalire a questo presunto responsabile, un dipendente di una ditta edile che stava svolgendo lavori di ristrutturazione presso un'abitazione privata della zona. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Torre Annunziata per inquinamento marino tramite sostanze chimiche nocive.

"Le attività di controllo e vigilanza sul litorale di competenza continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni - spiega il comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Ivan Savarese - trattandosi di pattugliamenti non sporadici ma programmati nell'ambito della pianificazione operativa posta in essere in tutta la regione dalla direzione marittima di Napoli".

Esprime soddisfazione anche il direttore del parco marino di Punta Campanella, Antonino Miccio: "Bisogna colpire con determinazione quanti continuano ad inquinare e deturpare il mare".